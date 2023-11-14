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Manisa Saruhanlı'nın çehresi değişecek

YAŞAM 14.11.2023, 12:50
Manisa Saruhanlı'nın çehresi değişecek

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Saruhanlı Belediyesi işbirliği ile çalışmalarına başlanılan Saruhanlı Yeraltı Otoparkı, Gençlik Merkezi ve Kent Meydanı projesi yerinde incelendi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ve Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin projenin ilerleyişi hakkında bilgi aldı.MANİSA (İGFA) -Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Saruhanlı Belediyesi işbirliği ile ilçeye kazandırılacak olan ‘Saruhanlı Yeraltı Otoparkı, Gençlik Merkezi ve Kent Meydanı Projesi’nde çalışmalar devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ve Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, projeyi yerinde inceledi. İnceleme sırasında Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya ve yüklenici firma yetkilisi tarafından proje çalışmaları hakkında bilgiler verildi. Topkaya, “Saruhanlı Belediyesi ile protokol yapmıştık. Otopark kısmının maliyeti Saruhanlı Belediyesi tarafından karşılanacak. Kalan kısmı da Manisa Büyükşehir Belediyesi karşılayacak. Bugün itibari ile çalışmalarımıza başladık. Öncelik olarak zemin iyileştirme çalışmalarıyla başlayacağız. Ardından temelimizi açarak, çalışmalarımız devam edecek. Saruhanlı ilçemize hayırlı olsun” dedi.

“SARUHANLI İÇİN ÖNEMLİ BİR PROJE”

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, projenin Saruhanlı için önemli olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Bilgin, “Bu Saruhanlı için otopark anlamında kanayan bir yaraydı. Biz de Saruhanlı için katkı yapacağımız böyle bir tesisin Saruhanlı’ya kazandırılması konusunda hem Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e hem de sizlere teşekkür ediyorum, hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ise proje ile şehre bir taş ile üç projenin kazandırılacağını belirterek, “Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak bizim de çok önem verdiğimiz bir projeydi. Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e bu konuyu aktardığında ve böyle bir proje yürütelim dendiğinde Cengiz Ergün başkanımız direk talimatlarını verdi. İvedi bir şekilde ihalesi yapıldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın ardından projeye hızlı bir şekilde başlandı. Müteahhit firma aynı zamanda Akhisar Gençlik Merkezi’nin ihalesini alan bir firma. Hızlı bir şekilde Saruhanlı halkının hizmetine sunulacak bir proje. Yüklenici firma yetkilisi de projenin hayırlı olması temennisinde bulunurken, hızlı bir şekilde projeyi tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunmayı amaçladıklarını kaydetti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya ve yüklenici firma yetkilisi ile birlikte yapılan proje incelemesinin ardından çalışmalara tüm hızıyla devam edildi.

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