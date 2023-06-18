Manisa Saruhanlı'da yollar asfalta kavuşuyor

Yeni asfalt sezonunda 750 kilometrelik asfalt hedefiyle yola çıkan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa’dan İzmir’in Kınık ilçesi ile Saruhanlı-Akhisar Arabacıbozköy mahallesi bağlantı yolunu da kapsayan grup yolunda viraj genişletme, menfez uygulamaları ve temel dolgu çalışmalarının ardından asfalt çalışmalarına da başladı.MANİSA (İGFA) - 2023 yılı asfalt sezonuna hızlı bir giriş yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde asfalt çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar doğrultusunda Saruhanlı’da yaklaşık 10 mahallenin ulaşımını sağladığı grup yolunda asfalt çalışmalarına başlanıldı. Aynı zamanda Manisa’dan İzmir’in Kınık ilçesi ile ulaşımı sağlayan ve Saruhanlı-Akhisar Arabacıbozköy mahallesi bağlantı yolunu da kapsayan yolda sathi kaplama uygulaması gerçekleştiriliyor.

Saruhanlı Muhtarlık İşleri Müdürü Serdar Özgedik, asfalt çalışmasıyla ilgili aktardığı bilgilere göre, yaklaşık 1 yıldan bu yana Saruhanlı ilçemizin 10 mahallesinden oluşan grup yolu çalışmaları devam ettiğine dikkati çekilerek, "Artık son aşamasına gelindi. 35 kilometresi bitmek üzere. Manisa’dan, İzmir’in Kınık ilçesine, Saruhanlı-Akhisar Arabacıbozköy mahallesine bağlantı yolları bulunmakta. Yaklaşık 50 personel ve 20 araçla çalışma devam ediyor. Bu yol sayesinde trafik güvenliğini sağlanarak kazaların minimum seviyeye inmesi hedefleniyor. Yapılan menfez ve koruge boru bağlantı çalışmaları da yapıldı. Çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.