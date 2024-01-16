Manisa Saruhanlı'da yeni sondaj faaliyette

MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçe merkezini besleyecek olan yeni sondaj kuyusunun elektrik ve pompa montajını yaparak vatandaşlara sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sağladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kesintisiz içme suyu sağlamak adına çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kapsamda Saruhanlı ilçe merkezini besleyecek olan yeni sondaj kuyusu açıldı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında sağlıklı ve kesintisiz su temini noktasında yoğun bir gayret gösteren Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesine bağlı ekipler yeni kuyunun elektrik ve pompa bağlantılarını tamamlayarak faaliyete aldı.

Söz konusu çalışmalar ile ilgili kısa bir açıklama yapan Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı Kemal Anaç, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda içme suyu konusunda hassas bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda Saruhanlı ilçe merkezimizi besleyecek olan yeni sondaj kuyumuzun elektrik ve pompa bağlantılarını tamamlayarak faaliyete geçirdik” dedi.