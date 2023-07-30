Manisa Saruhanlı'da yangın bölgesinde destek sürüyor

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Sarısığırlı Mahallesinde meydana gelen yangının ardından tüm ekipleriyle bölgede seferberliğini sürdüren MASKİ, mahallelinin barınma ihtiyacının karşılanması adına AFAD tarafından bölgeye gönderilen konteynerlerde içme suyu ve kanalizasyon hattı bağlantı çalışmalarını tamamladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 24 Temmuz’da Saruhanlı ilçesine bağlı Sarısığırlı mahallesinde meydana gelen orman yangınından olumsuz etkilenen vatandaşlara desteğini sürdürüyor.

Bu kapsamda MASKİ ekipleri tarafından mahalle sakinlerinin geçici barınma ihtiyacının karşılanması adına AFAD tarafından bölgeye gönderilen konteynerlerde içme suyu ve kanalizasyon hattı bağlantı çalışmaları tamamlandı.

İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından özveriyle gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde vatandaşlara sağlıklı su imkanı ve altyapı sağlandı. Mahalle sakinleri çalışmalardan dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve MASKİ Genel Müdürlüğü’ne teşekkür etti.