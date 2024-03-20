Manisa Saruhanlı'da yağışlara karşı ızgara temizliği

Ani yağışlarda yaşanabilecek muhtemel su taşkınlarına karşı önlem almak amacıyla il genelinde çalışmalarını sürdüren MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçesine bağlı Cengiz Topel ve İstasyon mahallelerinde bulunan yağmursuyu ızgaralarında temizlik çalışması gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde ani ve yoğun yağışlardan kaynaklı yaşanabilecek su taşkınlarına karşı il genelinde yağmursuyu ızgara temizliklerini aralıksız sürdürüyor.

Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Saruhanlı ilçesine bağlı Cengiz Topel ve İstasyon mahallelerinde temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Ekipler kanalları açık tutmak için yağmursuyu ızgaralarının iç kısımlarındaki taş, toprak, kum, ambalaj atıkları ve çöpleri temizledi. Mahalle sakinleri çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü’ne teşekkür etti.