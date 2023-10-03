Manisa Saruhanlı da taşkınlara karşı temizlik

Temiz bir çevre hedefi ile il genelindeki dere temizliklerine ara vermeden devam eden MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçesine bağlı Sarıçam Mahallesindeki derede temizlik çalışması gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, çevre sorunlarını gidermek ve yağışlı havalarda taşkın tehdidini ortadan kaldırmak için dere temizlik çalışmalarını il genelinde şekilde sürdürüyor.

Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Saruhanlı ilçesine bağlı Sarıçam Mahallesinde dere temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Yürütülen çalışma ile dere tabanı ve kenarları temizlenerek, derede biriken zararlı maddeler toplanıp, suyun akışı sağlıklı hale getirildi. Mahalle sakinleri çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.