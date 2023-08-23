Manisa Saruhanlı'da dere temizliği

Çevre ve insan sağlığını tehdit eden olumsuzlukları ortadan kaldırmak amacıyla il genelinde dere temizlik çalışmalarını aralıksız sürdüren MASKİ Genel Müdürlüğü Saruhanlı ilçesine bağlı Çınaroba Mahallesi’nde 700 metrelik temizlik çalışması gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, çevre ve insan sağlığını tehdit eden olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve görüntü kirliliğine son vermek amacıyla il genelinde dere temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Saruhanlı ilçesine bağlı Çınaroba Mahallesi’nde 700 metrelik dere temizlik çalışması yapıldı. Çalışma kapsamında dere tabanı ve kenarları temizlendi, derede biriken zararlı maddeler toplandı ve suyun akışı sağlıklı hale getirildi.