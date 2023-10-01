Manisa Sarıgöllü şehitlerini untumadı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, şehadetlerinin yıldönümü olan Sarıgöllü şehitlerimiz Muhammet Şahin, Haşim Dirik, Erol Erbay, Fevzi Tekeş, Bekir Boğa ve Mustafa Karınca’yı mevlit ve pilav hayrı ile andı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisalı şehitlerimizin anısını yaşatmak için başlattığı sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlediği anma ve hayır programına Sarıgöl ilçesiyle devam etti.

Bu kapsamda şehadetlerinin yıldönümü olan kahramanlarımız Muhammet Şahin, Haşim Dirik, Erol Erbay, Fevzi Tekeş, Bekir Boğa ve Mustafa Karınca için anma programı düzenlendi. Programa Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Aydoğan İra, İlçe Emniyet Müdür Vekili Hakkı Korhan İnci, Sarıgöl Merkez Jandarma Karakol Komutanı Mehmet Turgut, Sarıgöl Belediye Meclis Üyeleri, Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Akif Kılıçaslan, muhtarlar, MHP İlçe Teşkilatı, AK Parti İlçe Teşkilatı, Sarıgöl Ülkü Ocakları Başkanı Hakan Kuruca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, İlçe Müftüsü Üsame Anlağan, Orman İşletme Şefi Mustafa Kaya, Sarıgöl Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Emrah Eroğlu, Sarıgöl Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Hüseyin Aktaş, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Aziz şehitlerimizin ruhlarına ithafen duaların okunduğu programda, vatandaşlara pilav hayrı gerçekleştirildi. Programın sonunda şehit ailelerine protokol üyeleri tarafından Yasin-i Şerif ve Türk bayrağı takdim edildi.

Şehit aileleri ile yakından ilgilenen ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileten Mezarlıklar Dairesi Başkanı Aydoğan İra, aziz şehitlerimizi rahmetle andı.