Manisa Sarıgöllü öğrenciler 'Karagöz ve Hacivat'le eğlendi
Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, turne programı kapsamında Sarıgöl ilçesinde, Tırazlar İlkokulu ve Çanakçı İlkokulu öğrencileri için ‘Karagöz ve Hacivat’ adlı ortaoyununu sahneledi. Oldukça eğlenen öğrenciler, unutulmaz ve keyifli bir gün yaşadı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, ilçe turne programı kapsamında Sarıgöl ilçesinde, Tırazlar İlkokulu ve Çanakçı İlkokulu öğrencileri için ‘Hacivat ve Karagöz’ adlı tiyatro oyununu sahneledi.
Türk tiyatrosunun geleneksel gölge oyununu sahneye yansıtan ‘Hacivat ve Karagöz’de çocuklar keyifli zaman geçirdi. İki samimi dost olan Hacivat ve Karagöz’ün bilgiyi, sevgiyi arkadaşlığı anlattığı oyun çocukları eğlendirirken öğretti.
İnteraktif olarak gerçekleştirilen oyunda çocuklar kahkahalara boğulurken, Şehir Tiyatrosu oyuncularının performansı herkesin beğenisini topladı.
Öğrenciler, oyuncuların performansıyla unutulmaz ve keyifli bir gün yaşadı.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|36
|88
|2. Fenerbahçe
|36
|80
|3. Beşiktaş
|36
|78
|4. A.Demirspor
|36
|69
|5. Başakşehir
|36
|62
|6. Trabzonspor
|36
|57
|7. Karagümrük
|36
|51
|8. Konyaspor
|36
|51
|9. Kayserispor
|36
|47
|10. Kasımpaşa
|36
|43
|11. Ankaragücü
|36
|42
|12. İstanbulspor
|36
|41
|13. Antalyaspor
|36
|41
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|36
|41
|15. Alanyaspor
|36
|41
|16. Giresunspor
|36
|40
|17. Ümraniye
|36
|30
|18. Gaziantep FK
|36
|25
|19. Hatayspor
|36
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|36
|78
|2. Rizespor
|36
|68
|3. Pendikspor
|36
|67
|4. Bodrumspor
|36
|62
|5. Sakaryaspor
|36
|62
|6. Eyüpspor
|36
|62
|7. Göztepe
|36
|60
|8. Manisa FK
|36
|56
|9. Keçiörengücü
|36
|56
|10. Bandırmaspor
|36
|55
|11. Boluspor
|36
|52
|12. Altay
|36
|40
|13. Erzurumspor
|36
|39
|14. Tuzlaspor
|36
|38
|15. Gençlerbirliği
|36
|38
|16. Altınordu
|36
|35
|17. Adanaspor
|36
|25
|18. Denizlispor
|36
|23
|19. Yeni Malatyaspor
|36
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|89
|2. Arsenal
|38
|84
|3. M. United
|38
|75
|4. Newcastle
|38
|71
|5. Liverpool
|38
|67
|6. Brighton
|38
|62
|7. Aston Villa
|38
|61
|8. Tottenham
|38
|60
|9. Brentford
|38
|59
|10. Fulham
|38
|52
|11. Crystal Palace
|38
|45
|12. Chelsea
|38
|44
|13. Wolves
|38
|41
|14. West Ham United
|38
|40
|15. Bournemouth
|38
|39
|16. Nottingham Forest
|38
|38
|17. Everton
|38
|36
|18. Leicester City
|38
|34
|19. Leeds United
|38
|31
|20. Southampton
|38
|25
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|38
|88
|2. Real Madrid
|38
|78
|3. Atletico Madrid
|38
|77
|4. Real Sociedad
|38
|71
|5. Villarreal
|38
|64
|6. Real Betis
|38
|60
|7. Osasuna
|38
|53
|8. Athletic Bilbao
|38
|51
|9. Mallorca
|38
|50
|10. Girona
|38
|49
|11. Rayo Vallecano
|38
|49
|12. Sevilla
|38
|49
|13. Celta Vigo
|38
|43
|14. Cadiz
|38
|42
|15. Getafe
|38
|42
|16. Valencia
|38
|42
|17. Almeria
|38
|41
|18. Real Valladolid
|38
|40
|19. Espanyol
|38
|37
|20. Elche
|38
|25