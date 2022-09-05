Manisa Sarıgöl'de Kutsi ve Deniz Seki coşkuu

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Kurtuluş Konseri’ etkinliği kapsamında, Sarıgöl’ün düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yılına özel olarak Kutsi ve Deniz Seki, Sarıgöllü hayranlarıyla buluştu.MANİSA (İGFA) - Sarıgöl’ün düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yılı dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Kutsi ve Deniz Seki konseri düzenlendi.

Sarıgöl Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen konseri Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, eşi Nevra Selçuk, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, belediye başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş izledi.

Kutsi ve Deniz Seki’nin sahne aldığı yaklaşık 2 saat süren konseri, Sarıgöllü vatandaşlar coşkuyla takip etti. Konser sonunda Kutsi ve Deniz Seki’ye Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan ve Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk tarafından çiçek ve ilçeye özgü hediyeler takdim edildi.