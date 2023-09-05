Manisa Sarıgöl'de kurtuluş coşkusu

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Sarıgöl’ün düşman işgalinden kurtuluşu dolayısıyla Ali Güven, Ümit Sayın, Hazal, Jale, Metin Özülkü, Reyhan Karaca ve Sibel Alaş konseri düzenledi. 90’lar pop müzik ziyafetinin yaşandığı gecede, kurtuluş coşkusu katlandı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Sarıgöl’ün düşman işgalinden kurtuluşu dolayısıyla konser düzenledi.

Sarıgöl Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen konseri, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Memiş, Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Daire Başkanları ve çok sayıda Sarıgöllü takip etti.

‘Şimdi 90’lar’ başlığı altında, Metin Özülkü orkestrası eşliğinde 90’lar Türk Pop Müziği’nin efsaneleri Ali Güven, Hazal, Jale, Metin Özülkü, Reyhan Karaca, Sibel Alaş ve Ümit Sayın sahne aldı. Dönemin pop müzik eserlerinin seslendirildiği birbirinden güzel şarkılara Sarıgöllü vatandaşlar da eşlik etti. Konser gecesinde sahne alan sanatçılar, seslendirdikleri şarkılarla Sarıgöl halkına unutulmaz bir gece yaşattı.

Konser sonunda Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Memiş, Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan ve Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk sanatçılara, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün göndermiş olduğu hediyeleri ve çiçekleri takdim etti. Sarıgöl’ün kurtuluş gününü kutlayan Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, “Güzel bir konserle kurtuluş günümüzü taçlandıran Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e de saygı ve selamlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.