Manisa Sarıgöl AAT tam kapasiteye ulaştı

MASKİ Genel Müdürlüğünün 57 milyon TL yatırım bedeliyle faaliyete aldığı Sarıgöl Atıksu Arıtma Tesisi tam kapasite çalışmaya başladı. Tesiste yıllık 1 milyon metreküpün üzerinde atıksu arıtımı yapılacak.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Gediz ve Bakırçay Havzalarını eski özlenen günlerine kavuşturmak için başladığı atıksu arıtma tesisi yatırımlarına devam ediyor.

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Sarıgöl’deki tesis de geçtiğimiz aylarda faaliyete alınmıştı. Tesiste atıksu alımı tamamlanarak tam kapasite çalıştırılmaya başlandı. 41 bin eşdeğer nüfusa hitap eden tesiste yıllık 1 milyon metreküpün üzerinde atıksu arıtımı yapılacak. 57 milyon TL yatırımla inşa edilen tesiste, Alaşehir ilçesine bağlı Yeşilyurt mahallesi ve çevresindeki 17 kırsal mahallenin atıksuları da arıtılacak.

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, “Bereketli topraklarımızı korumak için kurulduğumuz günden bu yana atıksu arıtma tesisi yatırımlarımıza devam ediyoruz. Sarıgöl bizim kurum bünyesinde inşa edip faaliyete aldığımız 7’nci, toplamda ise 20’nci tesisimiz oldu. Refah seviyesi yüksek şehirler için atıksu arıtma tesisleri büyük önem taşıyor. Gözden uzakta bulunan ama daha temiz bir çevre için olmazsa olmaz bir yatırım olan atıksu arıtma tesislerimiz ile ülkemizin gıda ambarı olan topraklarımızı koruyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün vizyonu doğrultusunda gelecek nesiller için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.