Manisa Salihli’de 500 zeytin üreticisine 2 bin örtü

2023 yılında yaklaşık 150 milyon liralık bütçeyle kırsal kalkınmaya rekor destek sağlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Başkan Cengiz Ergün önderliğinde zeytin üreticilerini de unutmadı. Bu kapsamda Salihlili 500 üreticiye de 2 bin adet zeytin toplama örtüsü desteğinde bulunuldu.MANİSA (İGFA) - Kırsal kalkınmanın her alanında üreticinin yanında olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, desteklemelerine zeytin üreticileriyle devam etti. 20 dekar ve altı üretim yapan zeytin üreticisine kişi başı 4 adet olmak üzere 5x8 metre ölçülerinde, yüzde 100 hibeli olarak zeytin toplama örtüsü desteğinde bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihlili 500 üreticiye 2 bin adet zeytin toplama örtülerini teslim etti.

Salihli İtfaiye Amirliği’nde düzenlenen programa Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Salihli Muhtarlık İşleri Müdürü Mustafa Gün, Şube Müdürleri, Mahalle Muhtarları ve üreticiler katıldı.

“DESTEKLER KATLANARAK DEVAM EDECEK”

Programda konuşan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Başkan Cengiz Ergün’ün selamlarını üreticilere iletti. Genel Sekreter Yardımcısı Öztozlu, “Kırsalın, tarımın ve hayvancılığın önemini hep söylüyoruz. Bir pandemi süreci geçirdik. Küresel kuraklık, iklim değişikliği bütün dünyaya tarımın, hayvancılığın ne kadar önemli olduğunu ve durmaması gerektiğini hatırlattı. Manisa Büyükşehir Belediyesi kurulduğu günden bugüne kadar Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla bütçesinden kırsala en fazla pay ayıran belediyelerin arasında ilk sıralarda yer alıyor. Yaptığımız projelerle bütün belediyelere örnek oluyoruz. Bu sene Başkanımız Cengiz Ergün 122 milyonluk rekor bir bütçe açıkladı. Yıl bitmeden çok çok üzerinde olan 150 milyon liraya yaklaştık. Bu da Başkanımızın tarıma ne kadar önem verdiğinin somut örneğidir. 38 farklı kalemde desteklerimiz devam ediyor. Önümüzdeki süreçte yine tarım makinası dağıtımlarımız olacak. Sulama kooperatiflerine ciddi anlamda boru dağıtımımız olacak. Bu desteklerimiz katlanarak devam edecek” ifadelerini kullandı.