Son Dakika

Manisa Salihli TSO’dan Fen Lisesi'ne yeni formül

YAŞAM 26.01.2024, 13:01
Manisa Salihli TSO’dan Fen Lisesi'ne yeni formül

Manisa Valisi Enver Ünlü’yü ziyaret ederek ilçeye Fen Lisesi kurulması konusunda ısrarlı çabalarını anlatan Salihli TSO yetkilileri, Oda’nın sahip olduğu bir arsayısatarak okul binası için gerekli olan finansın bir kısmını sağlamaya hazır olduklarını aktardı.MANİSA (İGFA) - Salihli Ticaret ve Sanayi Odası, Manisa’nın önde gelen ilçeleri arasında olmalarına rağmen Fen Lisesi kurulması konusunda ısrarlı çabaları sonuç vermeyince çözüm için yeni bir yola başvurdu. Kurtuluş Mahallesi’nde yer alan 463 metrekare büyüklüğündeki arsasını Fen Lisesi yapımı şartıyla satarak fon oluşturma kararını Meclis onayından geçiren Oda yönetimi, Manisa Valisi Enver Ünlü’yü ziyaret ederek bu konuda destek talebinde bulundu.

Ziyarette, Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, Salihli TSO Meclis Başkanı Süleyman Oral, Yönetim Kurulu Üyeleri Günay Topkaya, Ahmet Doğan ve Mehmet Çelik’ten oluşan heyet, Vali Ünlü’yeFen Lisesi konusunda 10 yıldır süren çabalarını anlattı.

Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel, önceki dönemlerde de valiliğe Salihli’de Fen Lisesi kurulması konusundaki taleplerini ilettiklerini fakat hiçbir ilerleme kaydedemediklerini anlattı.  TSO olarak eğitim konusuna büyük önem verdiklerini ve son yıllarda ilçenin eğitimdeki başarısının sürekli bir gerileme içinde olduğunu gözlemlediklerini belirten Yüksel, “Her yıl 130 ile 160 civarında gencimiz komşu ilçelerin fen liselerine gidiyor. Başarılı çocuklarımızı kaçırıyoruz. Biz Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu konuda elimizi taşın altına koymaya hazırız. Bu yüzden harekete geçerek bir arsamızı Fen Lisesi için satma kararı aldık. Sayın Valim, sizden bu konuda desteklerinizi talep ediyoruz. Eğitim alanında ilçemizin daha fazla kan kaybetmesini istemiyoruz.” dedi.

Manisa Valisi Enver Ünlü, Salihli TSO’nun bu konudaki tutumunu takdir etmekle birlikte ilçelerde fen liselerinin yapımına yasalar gereği onay verilmediğini kaydetti.

Salihli’nin önemli bir eksikliğinin de müze olduğuna dikkat çeken Yüksel, 2005 yılında dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç zamanında Salihli’ye müze sözü verildiğini ve bu konuda yer bile gösterildiğini hatırlattı. Yüksel, bu konuda da valilikten ve ilgili birimlerden destek beklediklerini sözlerine ekledi.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 22 57
2. Galatasaray 22 57
3. Trabzonspor 22 37
4. Beşiktaş 22 36
5. Rizespor 22 35
6. Antalyaspor 22 33
7. A.Demirspor 22 31
8. Kasımpasa 22 29
9. Kayserispor 22 29
10. Ankaragücü 22 28
11. Başakşehir 22 27
12. Alanyaspor 22 26
13. Sivasspor 22 26
14. Samsunspor 22 25
15. Gaziantep FK 22 23
16. Hatayspor 22 22
17. Pendikspor 22 22
18. Karagümrük 22 21
19. Konyaspor 22 21
20. İstanbulspor 22 10
Takımlar O P
1. Eyüpspor 19 45
2. Göztepe 19 38
3. Kocaelispor 19 36
4. Ahlatçı Çorum FK 19 33
5. Bodrumspor 19 32
6. Sakaryaspor 19 32
7. Gençlerbirliği 19 31
8. Bandırmaspor 19 30
9. Boluspor 19 26
10. Manisa FK 19 23
11. Erzurumspor 19 23
12. Ümraniye 19 23
13. Keçiörengücü 19 20
14. Adanaspor 19 20
15. Şanlıurfaspor 19 19
16. Tuzlaspor 19 19
17. Altay 19 11
18. Giresunspor 19 9
Takımlar O P
1. Liverpool 21 48
2. M.City 20 43
3. Arsenal 21 43
4. Aston Villa 21 43
5. Tottenham 21 40
6. West Ham United 21 35
7. Brighton 21 32
8. M. United 21 32
9. Chelsea 21 31
10. Newcastle 21 29
11. Wolves 21 29
12. Bournemouth 20 25
13. Fulham 21 24
14. Brentford 20 22
15. Crystal Palace 21 21
16. Nottingham Forest 21 20
17. Everton 21 17
18. Luton Town 20 16
19. Burnley 21 12
20. Sheffield United 21 10
Takımlar O P
1. Girona 21 52
2. Real Madrid 20 51
3. Barcelona 20 44
4. Atletico Madrid 20 41
5. Athletic Bilbao 21 41
6. Real Sociedad 21 35
7. Valencia 21 32
8. Las Palmas 21 31
9. Real Betis 21 31
10. Getafe 20 26
11. Osasuna 20 25
12. Deportivo Alaves 21 23
13. Rayo Vallecano 20 23
14. Villarreal 21 20
15. Mallorca 21 20
16. Celta Vigo 21 17
17. Sevilla 21 16
18. Cadiz 21 15
19. Granada 21 11
20. Almeria 21 6