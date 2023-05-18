Manisa Salihli'de şehitlere saygı duruşu
Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli ilçesinde vatanımızın bütünlüğü için şehit düşen kahramanlarımızın şehadetlerinin yıldönümü dolayısıyla mevlit okutarak, pilav hayrında bulundu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisalı şehitlerimizin anısını yaşatmak için başlattığı sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlediği anma ve hayır programına Salihli ilçesiyle devam etti.
Bu kapsamda şehadetlerinin yıldönümü olan kahramanlarımız Mustafa Kozak, Ahmet Deniz Varol, Doğan Sakarya, Mahmut Kaygısız, Ahmet Uludağ ve Tarık Daşar için Salihli Milli Demokrasi Meydanı’nda anma programı düzenlendi.
İlçe protokolünün hazır bulunduğu program sonunda şehitlerin ailelerine Yasin-i Şerif ve Türk bayrağı takdim edildi. Şehit aileleri ile yakından ilgilenen ve Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileten Mezarlıklar Dairesi Başkanı Orçun Abalı, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle andı.
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