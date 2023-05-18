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Manisa Salihli'de içme suyu hattına yenileme
YAŞAM 18.05.2023, 16:59
MASKİ Genel Müdürlüğü, Salihli ilçesine bağlı Burhan Mahallesi’nde başlattığı içme suyu şebeke hattı yenileme çalışmasını tamamladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, içme suyu hattı yatırımları ile mahallelere daha sağlıklı su ulaşmasını sağlıyor.
İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde Salihli ilçesine bağlı Burhan Mahallesi’nde de zamanla deformasyona uğrayan ve ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu şebeke hattında yenileme çalışması gerçekleştirildi. Çalışmanın tamamlanmasıyla mahalle sakinleri daha verimli ve sağlıklı içme suyuna kavuştu.
Mahalle muhtarı Yahya Akyol, çalışmanın önemli olduğunu belirterek MASKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.
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