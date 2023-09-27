Manisa Salihli'de 13 milyonluk yatırıma üstyapı çalışmaları

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından ‘154 Mahalle Projesi’ kapsamında Salihli ilçesine bağlı Yağmurlar mahallesinde 13 milyon TL’lik yatırım programı kapsamında başlatılan 13 bin metrekarelik üstyapı çalışmaları devam ediyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde alt ve üstyapı yatırımlarını sürdürüyor.

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen ‘154 Mahalle Projesi’ kapsamında Salihli ilçesinin Yağmurlar mahallesinde altyapı çalışmalarının ardından başlatılan 13 bin metrekarelik üstyapı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün önderliğinde köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinin çehresini değiştirmeye devam ediyoruz. Salihli ilçemize bağlı Yağmurlar mahallemizde de 13 Milyon TL’lik yatırımımız kapsamında 2 bin 600 metrelik kanalizasyon hattı ile 2 bin 200 metrelik içme suyu hattı çalışmalarını tamamladık. 600 kişilik fosseptik montajımız da yapılıyor. Altyapının ardından başlattığımız 13 bin metrekarelik kilit parke çalışmalarımız da tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah en kısa sürede çalışmalarımızı tamamlayarak mahallemizi yepyeni bir görünüme kavuşturacağız” dedi.