Manisa Pop Orkestrası'dan yeni yıl konseri

Manisa Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası, Kültür Merkezi Lale Salonu’nda muhteşem bir yeni yıl konseri verdi.MANİSA (İGFA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası, Kültür Merkezi Lale Salonu’nda yeni yıl konseri verdi.

Konukların bir buçuk saat doyasıya eğlendiği konseri Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan da izledi.

Konserin açılışında Dans Topluluğu tarafından modern dans gösterileri yapıldı. Daha sonra sahneye çıkan solistler söyledikleri birbirinden eğlenceli şarkılarla, Manisalılara coşku dolu anlar yaşatıldı.

Konserin sonunda Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, sahneye çıkarak Manisa Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrasına çiçek takdiminde bulundu.