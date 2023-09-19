Manisa Paşaköy'e 'MASKİ Pratik'

MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçesine bağlı belde durumundan mahalleye dönüşen Paşaköy’e‘MASKİ Pratik’ cihazı montajı gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, ’MASKİ Pratik’ cihazlarına vatandaşların daha kolay ulaşabilmesini sağlamak adına çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından Saruhanlı ilçesine bağlı Paşaköy mahallesine MASKİ Pratik montajı yapıldı. Cihaz sayesinde mahalle sakinleri 7/24 avans yükleme, geçmiş dönem borçlarının ödenmesi ve ‘online.manisasu.gov.tr’ adresine girerek ödeme imkanına sahip oldu.

Mahalle Muhtarı Recai Tekel, “Mahallemize MASKİ Pratik cihazı yerleştirilerek halkımızın hizmetine sunulmuştur. Güle güle kullanılması dileğiyle. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cengiz Ergün'e ve MASKİ Genel Müdürü Sayın Burak Aslay'a teşekkür ederiz” dedi.