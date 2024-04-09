Manisa ortak akılla yönetilecek

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, 31 Mart Yerel Seçimleri sonrası ilk ilçe ziyaretini Akhisar’a yaptı.MANİSA (İGFA) - CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile Çamönü Mahallesi’nde kendisini bekleyen mahalle sakinleri ile buluşan Başkan Zeyrek’e CHP Akhisar İlçe Başkanı Hayriye Hacet, Akhisar Belediyesi Başkan Yardımcıları ve parti örgütü de eşlik etti. Mahalle meydanında Karasonya Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mehmet Karaduman tarafından Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Başkan Zeyrek ve Başkan Dutlulu’ya zeytinyağı ve mahallenin önemli gelir kalemi olan salatalık ikram edildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, programın devamında CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ile birlikte, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’yu makamında ziyaret etti.

Şehrimizi Güzelleştirmek İçin Tüm Gücümüzle Çalışacağız

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’i Akhisar’da misafir etmekten büyük bir mutluluk duyduğunu ifade ederek konuşmasına başlayan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Biz seçimden seçime halkı ziyaret eden siyasetçilerden farklıyız. Her zaman sahada, halkımızın arasındayız. Mazbatalarımızı almamızın ardından bugün, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek ile birlikte Çamönü Mahallemizi ziyaret ettik. Seçimden önce Ferdi Başkanımız, ‘Seçimi kazanırsak ilk Cuma namazımı bu köyde kılacağım’ demişti; sözünü tuttu. Burada kırsal mahalle muhtarlarımızla selamlaştık. Ardından, Başkanımızı Akhisar Belediyemizde misafir ettik. Ferdi Başkanımızın ilk ziyaretini Akhisar’ımıza yapması bizleri ayrıca mutlu etti. Halkımızın bize verdiği sorumluluğun farkındayız; hem Akhisar Belediyesi hem de Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizi güzelleştirmek, sorunları çözmek için tüm gücümüzle çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Başkan Zeyrek, ‘Manisa’yı Ortak Akıl ile Kalkındıracağız’

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek de ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, “Akhisar Belediyesi’ne ziyarette bulunarak Manisa ve Akhisar’ın geleceği için fikir alışverişinde bulunduk. Bütün ilçe belediyelerimizle iş birliği içerisinde olarak Manisa’yı ortak akıl çerçevesinde kalkındıracağız. Belediye Başkanımız Besim Dutlulu’ya misafirperverlikleri için teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.