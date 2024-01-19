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Manisa'nın su kardeşleri teknik incelemede

YAŞAM 19.01.2024, 14:59
Manisa'nın su kardeşleri teknik incelemede

Amasya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Özel ve beraberindeki heyet, MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından 80 Milyon TL yatırım maliyetiyle hayata geçirilen Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisi ve şehir merkezinin içme suyu ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Akpınar İçme Suyu Arıtma Tesislerini ziyaret ederek detaylı bilgi aldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen “Su Verimli Kentler ve Belediye Su Kardeşliği Etkinliği’nde yapılan protokol sonrasında ‘Su Kardeşi’ olunan Amasya Belediyesini Manisa’da ağırladı.

Amasya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Özel, Amasya Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Faruk Mutlu ve İnşaat Mühendisi Abdul Muttalip Avcı Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisi ve Akpınar İçme Suyu Arıtma Tesislerinde incelemelerde bulundu.  

İnceleme gezisi kapsamında Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisinde Atıksu Arıtma Dairesine bağlı şube müdürleri, mühendisler ve yetkili personel tarafından karşılanan Amasya heyetine atıksu giriş ünitesinden, havalandırma havuzlarından çökeltim havuzuna kadar arıtım süreçleri detaylı olarak anlatıldı.

Sürekli Atıksu İzleme Sistemi (SAİS) hakkında da bilgi verildi. Çıkış suyundan numune alınarak giriş ve çıkış suyu arasındaki fark gösterilerek, laboratuvarda yapılan çalışmalar ve SCADA sistemi üzerinden yapılan iş takibi hakkında da bilgilendirmede bulunuldu. İnceleme ziyaretinin son bölümünde ise ilimiz genelinde atık suyun yönetimi ve dönüşüm süreciyle ilgili detaylı sunum yapıldı. Sunumun ardından Amasya heyetine İçme Suyu Dairesi Başkanlığı Şube Müdürleri, mühendisler ve yetkili personel tarafından Akpınar İçme Suyu Arıtma Tesisi gezdirildi. Amasya heyeti yetkili personelden tesiste yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.

Amasya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Özel ise, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e Amasya’dan kucak dolu selamlar getirdiklerini belirterek, "İki şehrin geçmişe dayanan bir kardeşliği var. Amasya ve Manisa Şehzadeler şehridir. Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Amasya Belediyesi arasında su kardeşliğine yönelik bir protokol imzalandı. Bu protokol çerçevesinde Manisa’da birtakım incelemelerde bulunduk. Manisa gezimizde teknik kazanımlar elde ettik. Su kaynaklarının nelerden geldiğini öğrendik. Buradaki tecrübelerimizi Amasya’ya adapte etmeye çalışacağız. Bizim de buradaki arkadaşlara aktardıklarımız oldu. Su artık stratejik öneme sahip en önemli kaynaklarımızdan bir tanesidir" diye konuştu.

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