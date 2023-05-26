Manisa'nın prestijli caddeleri çoğalıyor

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesinin Şehzadeler Belediyesi işbirliğiyle prestij cadde çalışması yürüttüğü Erler ve Alçıtepe caddelerinde esnaf ve vatandaşlarla buluştuMANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Şehzadeler Belediyesi arasında imzalanan işbirliği protokolünün ardından MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından altyapısı yapılan ardından da Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından üstyapı çalışmalarına geçilen Erler ve Alçıtepe caddeleri prestij cadde düzenleme çalışmalarında Erler Caddesi’ndeki çalışmalar tamamlandı.

Alçıtepe Caddesi’ndeki çalışmalarda da sona gelindi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de caddelerdeki çalışmaları yerinde inceledi.

Akıncılar Mahallesi Muhtarı Haydar Güleç ve Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Sinan Bilgin, inceleme gezisinde Başkan Ergün’e çiçek takdiminde bulunarak, yapılan çalışmalar nedeniyle teşekkürlerini ilettiler. Prestij cadde düzenlemesi tamamlanan Erler Caddesi ile çalışmalarda sona gelinen Alçıtepe Caddesi’ndeki çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi alan Başkan Ergün, bölgedeki esnaflara hayırlı işler diledi. Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren esnaflar da Başkan Ergün’e ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’e çiçek takdiminde bulunup, teşekkür ettiler.

Prestij cadde incelemeleri sırasında Başkan Ergün ve beraberindekiler, Şehzadeler Belediyesi Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi’ni de ziyaret etti. Çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Ergün, merkez eğitmenlerine de kolaylıklar diledi. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, merkezin çalışmaları hakkında konuklarına bilgiler verdi.