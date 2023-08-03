Manisa'nın GES yatırımları Salihli'de anlatıldı

MASKİ Genel Müdürlüğü Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, ilçelerde görev yapan personele yönelik sunumlarına Salihli’yle devam etti. Akbaş, sunumda kurum bünyesinde yapılan güneş enerji santrali yatırımlarıyla enerji giderlerini azaltmak için çalıştıklarını söyledi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, Salihli ilçesini ziyaret ederek, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Mustafa Gün ve MASKİ İlçe Şefi Ramazan Tuğrul Kacar ile görüştü.

Görüşmede, personele yönelik bir sunum gerçekleştiren Akbaş’ın değindiği konulardan biri de güneş enerji santrali yatırımları oldu.

Manisa’da içme suyunun neredeyse tamamına yakını yeraltından karşıladıklarını ifade eden Daire Başkanı Akbaş, “Elektrik giderlerimiz çok fazla. Bazı ilçelerimizde sadece su gelirlerimiz bile elektrik giderimizi karşılamıyor. Yaptığı yatırımlarda geleceği düşünerek hareket eden Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün öncülüğünde kurum olarak elektrik giderlerimizi düşürmek için güneş enerji santralleri inşa ediyoruz. Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisi, Alaşehir Atıksu Arıtma Tesisi ile Yunusemre ilçemiz Seyitli mahallesi sınırlarında kurduğumuz kurulu gücü toplamda 3 megavat olan tesislerimizde elektrik üretimi yapıyoruz. Seyitli’de inşa çalışmalarında sona yaklaştığımız 5 megavatlık GES’i de devreye aldığımızda toplamda 8 megavata ulaşacağız. Bu sayede elektrik giderlerimizi düşürüp, bütçemizin de daha büyük bir bölümünü yatırımlara ayırıyoruz. Aynı zamanda da çevremizi koruyoruz” diye konuştu.