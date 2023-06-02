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Manisa'nın araç filosuna 117 takviye

YAŞAM 02.06.2023, 17:19
Manisa'nın araç filosuna 117 takviye

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün; Manisa Büyükşehir Belediyesi, MASKİ Genel Müdürlüğü ve iştirakler bünyesinde hizmet verecek olan ve 158 milyon 50 bin 217 TL yatırımla araç filosuna dahil edilen 117 yeni aracın tanıtım törenine katıldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, MASKİ Genel Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesine bağlı iştirakler bünyesinde hizmet verecek olan yeni araçların tanıtımı, Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi’nde bulunan Ayşe Hafsa Sultan Yurdu yanındaki alanda gerçekleştirildi.

Törene Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün yanı sıra MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları, TCDD Taşımacılık A.Ş İzmir Bölge Müdürü Bayram Şahin, TCDD 3.bölge Müdürü Cemal Yaşar Tangül, Başkan Danışmanları, Daire Başkanları, Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, 1.Hukuk Müşaviri Mahir Sağlam, MHP 28. Dönem Manisa Milletvekili Adayı Öztürk Demir, MHP İl Başkan Yardımcıları Mehmet Baskak ve Ali Dağlıoğlu, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, Ülkü Ocakları İl Başkanı Nazmi Akçay ve firma yetkileri katıldı.

GEREKLİ ARAÇ VE EKİPMANLARI BÜNYEMİZE DAHİL EDİYORUZ

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törenin açılış konuşmasını yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Manisa Büyükşehir Belediyesi, MASKİ Genel Müdürlüğü ve bağlı iştiraklerimizle birlikte Manisa’mıza hizmet aşkıyla durmadan, yılmadan büyük gayret sarf ediyoruz. Şehrimizde yaşayan her bir hemşerimizin mutluluğu için bu çalışmalarımızı sürdürürken, gerekli araçları, ekipmanları ve teknolojinin gerektirdiği tüm imkanları da bünyemize dahil ediyoruz. Sürekli olarak yenilediğimiz ve büyüttüğümüz araç filomuz, Manisalı hemşerilerimizin olduğu gibi, ihtiyaç duyulduğunda ülkemizin dört bir yanında aziz milletimizin de hizmetinde oluyor. Bunu 6 Şubat’ta yaşadığımız deprem felaketinde de devletimizin ve milletimizin yanında olarak görmüş olduk. Gönül isterdi ki bu acıyı hiç yaşamasaydık. Bu vesileyle deprem felaketinde yitirdiğimiz vatandaşlarımızı da rahmetle anıyorum. Yüce Allah, bir daha böyle acılar yaşatmasın inşallah” dedi.

UZUNBURUN’DA 2 MİLYON TON ATIK İŞLEMDEN GEÇTİ

Manisa’nın kanayan yarası haline gelen ve 40 yıllık problemi olan çöp sorununa son verdiklerini belirten Başkan Ergün, “2017 yılında Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin katılımıyla açılışını gerçekleştirdiğimiz Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisi ile çöp sorunumuza son vermiştik. Bu modern tesisimizde bugüne kadar 2 milyon tonun üzerinde katı atık işlemden geçirildi. Saruhanlı, Turgutlu, Demirci, Selendi, Gördes, Akhisar, Sarıgöl, Salihli, Kula, Alaşehir ve Kırkağaç ilçelerimize katı atık transfer istasyonları inşa ettik. Çöpleri, bu istasyonlarımızdan kapalı sistem ve sızdırmazlık özelliği olan tırlarımızla alarak Uzunburun’daki tesisimize taşıyoruz. İlimiz genelinde bulunan 84 vahşi depolama alanında da rehabilitasyon çalışmalarına devam ediyoruz” dedi.

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