Manisa mezarlıklarında yoğun çalışma

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, Gördes, Demirci ve Kula ilçelerinde yeni mezar yeri için inceleme gerçekleştirirken, Soma, Kırkağaç ve Akhisar mezarlıklarında ise temizlik ve saha kontrolü yaptı.MANİSA (İGFA) - Manisa il genelinde mezarlıkların bakımı, onarımı, temizliği ve yeni mezarlık alanlarıyla ilgili çalışmalarını hassasiyetle sürdüren Büyükşehir Belediyesi, saha kontrollerine devam ediyor.

Bu kapsamda Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürü Ali Eroğlu, Gördes, Demirci ve Kula ilçelerinde mezarlık ziyareti gerçekleştirerek, yeni mezarlık alanları ile ilgili harita ölçüm çalışması gerçekleştirdi.

Mezarlıklar Bakım ve Onarım Şube Müdürü Gözde Koç ise Soma, Kırkağaç ve Akhisar ilçe mezarlıklarında temizlik ve saha kontrolü gerçekleştirdi.