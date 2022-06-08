Manisa MASMEK'te hünerli sergi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (MASMEK) resim bölümünde eğitim gören kursiyerler tarafından yılsonu sergisi açıldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursiyerleri, Kültür Merkezi Fuayesinde düzenledikleri yıl sonu sergisi ile hünerlerini sergiledi.

Serginin açılış programına Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Atatürk Gençlik Merkezi Sorumlusu Ahmet Kaplan, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Atatürk Gençlik Merkezi Resim Öğretmeni Medet Ferhat Bozca, eserler hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

Kursiyerler tarafından yapılan resimleri beğeniyle inceleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, kursiyerleri tebrik etti.

Öte yandan serginin açılış programında Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Sorumlusu Bilgi Varol tarafından verilen müzik dinletisi de büyük beğeni topladı.

Sergi, 10 Haziran'a kadar vatandaşların ziyaretine açık olacak.