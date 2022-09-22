Manisa MASKİ'den kan bağışı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Türk Kızılay’ının kan bağışı çağrısına duyarsız kalmayarak düzenlenen kampanyaya destek oldu. Hizmet binasında düzenlenen kan bağışına personeller harici çevredeki vatandaşlar da desteklerini esirgemedi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kan bağışının ne denli önemli olduğuna vurgu yaparak Türk Kızılay’ının kan bağışı çağrısına duyarsız kalmadı. MASKİ ana hizmet binasında düzenlenen bağış kampanyasına MASKİ personelleri harici çevredeki duyarlı vatandaşlar da desteklerini esirgemedi.

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, kan vermenin önemine değindiği açıklamasında, “MASKİ Genel Müdürlüğümüz olarak Türk Kızılay’ı tarafından yürütülen kan bağışı kampanyasına destek verdik. Bireysel olarak sağladığımız küçük bir destekle birçok ihtiyaç sahibinin hayatını kurtarabiliriz. Toplum olarak bu konuda duyarlı olmalıyız. Ayrıca düzenli aralıklarla kan vermenin insan sağlığı açısından da olumlu etkileri olduğunu biliyoruz. Gösterdikleri duyarlılık ve katılım nedeniyle personelimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.