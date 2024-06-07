Manisa MASKİ'den atıksu denetimi

Atıksu deşarjı olan işletmelerin çevreye zarar vermemesi için çalışmalarını aralıksız sürdüren MASKİ Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, 17 ilçede bulunan işletmeler ve sanayi kuruluşlarına yönelik denetimler yapıyorMANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde atıksu deşarjı olan işletmeler ve sanayi kuruluşlarının çevreye zarar vermemesi için son 2 yılda 435 denetim gerçekleştirdi.

741 dilekçeyi değerlendiren, gelen 62 şikayet üzerine de habersiz bir şekilde denetim gerçekleştiren MASKİ, ortaya çıkabilecek çevre sorunlarına karşı önlemlerini aralıksız sürdürüyor.

Denetimler, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı Ruhsat Denetim Koruma ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ‘Çevre Kanunu’ , ‘İSKİ Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’ , ‘Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’ ve ‘MASKİ Atık Suların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği’ hükümleri doğrultusunda yapılıyor.

Ruhsat Denetim Koruma ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından atıksu analiz sonuçlarının yönetmelikte belirtilen kanalizasyona deşarj limitlerine uygun olması halinde Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı (DKKR) düzenleniyor. Ruhsat verilen işletmelerin her yıl düzenli olarak endüstriyel nitelikli atıksularından kontrol numunesi alınarak, deşarj limitlerine uygunluk sürekliliği de kontrol ediliyor. Ayrıca; endüstriyel nitelikli atıksu oluşturmayan veya kanalizasyona sadece evsel nitelikli atıksu deşarj eden işletmeler için de ‘Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı Gerekli Değildir Belgesi’ düzenleniyor.

Öte yandan ekipler, kanalizasyon hattı bulunmayan ve atıksularını sızdırmaz betonarme foseptikte biriktiren işletmelerin bağlantılarını da denetliyor. Foseptik bağlantıları hem yerinde hem de projesinde ayrı ayrı inceleniyor. Alınan numune sonrası yapılan analiz ile deşarj limitlerini sağladığı belirlenen işletmelere, MASKİ Genel Müdürlüğü’nün vidanjör hizmetinden yararlanabilmesi sağlanıyor ve vidanjör yoluyla Atıksu Arıtma Tesislerine gelen atıksuların kontrolü de sağlanıyor.