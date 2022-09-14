Manisa MANULAŞ'tan ünviersitede vize mesaisi

MANULAŞ Genel Müdürlüğü, üniversite öğrencilerinin toplu taşımada kullanılan Manisa Kart için yeni başvuru ve vize işlemlerini kolaylıkla yapabilmeleri için 19 Eylül-07 Ekim 2022 tarihleri arasında Manisa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu personel girişinde hizmet vereceğini açıkladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi MANULAŞ Genel Müdürlüğü, Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencilerinin yeni kart başvurusu ve vize işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilmeleri amacıyla üniversite içerisinde hizmet noktası oluşturdu.

MANULAŞ Genel Müdürlüğü’nden yapılan bilgilendirmede, “Manisa Kart işlemleri için üniversite öğrencilerinin zaman kaybetmemesi ve herhangi bir yoğunluk yaşanmaması amacıyla; Manisa Celal Bayar Üniversitesi Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesinde yer alan Manisa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu personel girişinde, 19 Eylül 2022 ile 07 Ekim 2022 tarihleri arasında hafta içi 8.30-17.00 saatleri arasında Manisa Kart yeni başvuru ve vize işlemleri yapılacaktır. Ayrıca öğrencilerimiz, Manisa CBÜ Şehit Prof. Dr. İlhank Varank Yerleşkesi Öğrenci Merkezi girişinde bulunan Manisa Kartmatik Cihazı ile de yükleme ve vize işlemleri yapılabilecektir” denildi.