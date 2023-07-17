Manisa MABEM'de yaz kursları ilgisi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aksoy ve Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Akhisar’a yeni kazandırılan Çocuk Kültür Sanat Merkezi ile yaz okulu uygulamasıyla hazırlık kurslarına devam eden MABEM’de öğrencilerle bir araya geldi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde, 4-12 yaş arası çocukların eğitim görebilmeleri amacıyla hayata geçirilen Çocuk Kültür ve Sanat Merkezlerine geçtiğimiz aylarda Akhisar’da eklendi.

Akhisar Şehit Necdi Şentürk Parkı içerisinde yer alan Çocuk Kültür Sanat Merkezi de yaz kurslarıyla öğrencileri ağırlamaya başladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aksoy ve Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Akhisar Muhtarlık İşleri Şube Müdür Murat İpek ve ÇKSM Sorumlusu Eren Çakır ile birlikte Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi’nde halk oyunu ve resim kursu gören öğrencilerle bir araya geldi. Akhisar Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi’nde 15 branşta kurslar verileceğini belirten Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde geleceğimizin teminatı çocukların gelişimi için çalışmaları aralıksız sürdüreceklerini dile getirdi.

Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aksoy ve Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu 2023-2024 eğitim-öğretim dönemine öğrencileri en iyi şekilde hazırlamak amacıyla MABEM kurslarında başlatılan yaz okulu uygulamasından yararlanan öğrencilerle bir araya geldi. Manisa genelinde 785 öğrencinin yaz kurslarına katılım sağladığını belirten Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aksoy, MABEM yaz okulunda 24 Ağustos tarihine kadar haftanın 4 günü ders anlatımı haricinde soru çözümü ve deneme sınavları ile öğrencilere hizmet verileceğini belirtti.