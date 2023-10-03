Manisa Kurtuluş Müzesi içeriği zenginleşiyor

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde, Cumhuriyetimizin 100. yılına armağan olması amacıyla hayata geçirilen ve çalışmaları devam eden Manisa Kurtuluş Müzesi’nde sergilenecek eserler de müze arşivine dahil edilmeye başlandı.MANİSA (İGFA) - Manisalı doktor ve aynı zamanda koleksiyoner Fahrettin Er, Manisa Kurtuluş Müzesi’nde sergilenmek üzere birbirinden önemli eserleri Manisa Büyükşehir Belediyesine teslim etti.

Başkan Danışmanı Mimar Azmi Açıkdil ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Meliha Çavuşoğlu Kılınçlar tarafından Encümen Salonu’nda ağırlanan Dr. Fahrettin Er, “Ben bugün çok heyecanlıyım. Çünkü gençlik yıllarımın hayalleri gerçekleşiyor. Bunun için Cengiz Bey’e ne kadar teşekkür etsek azdır. Bugün ben kendi koleksiyonumdan çok nadide eserleri, sanki yıllar evvel bu müze için satın almışım gibi. Bunlardan bir tanesi Manisa için çok önemli bir isim olan, Manisa Büyükşehir Belediyesinin de adını bir bulvara verdiği Müftü Alim Efendi’nin 5 gizli telgrafı var. Türkçe çevirileriyle bunu halkımızın görebileceği bir müzeye bağışlamak beni çok mutlu ediyor” dedi.

Yaklaşık 12-13 tane de Kurtuluş Savaşı’nın çeşitli cephelerinin, yığınaklarının haritalarını gösteren Osmanlıca haritaları da müzeye bağışladığını ifade eden Er, “Bugün beni asıl heyecanlandıran Müftü Alim Efendi’nin bu orijinal resmi. Ressama çizdirmiş. Ne kadar aydın bir din adamı olduğunu anlıyorsunuz. Ayrıca 1. Süvari Tümeninin 8-9 Eylül 1922 harekatını gösteren harita da beni çok heyecanlandırdı. Tam yerine gidiyor, böyle bir müzede bu sergilenmeliydi. Ben Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine, bu güzel müzeye bağış yapma fırsatı sundukları için teşekkür ediyorum. Halkımız bunları görsün ve gelecek nesiller ibret alsın. Çok teşekkür ediyorum Cengiz Başkanımıza, Büyükşehir Belediyesine ve müze yapan herkese” diye konuştu.

"MÜZEMİZİ ZENGİNLEŞTİRMEK İSTİYORUZ"

Manisa Kurtuluş Müzesi’ne katkıları nedeniyle Dr. Fahrettin Er’e teşekkür eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Danışmanı Mimar Azmi Açıkdil de, “Fahrettin Bey, doktor ama aynı zamanda koleksiyoner. Bizim müze inşaatına başladığımızdan bu yana çeşitli zamanlarda bir araya geldiğimizde hep Manisa Kurtuluş Müzesi’ni konuşuyoruz. Bu belgeler çok önemli, Kurtuluş Savaşı dönemiyle ilgili orduların harekatlarından bahsediyor ve haritalarından. Onun birbirinden değerli belgelerini müzemize bağışlayınca hem adının hem belgelerinin ölümsüzleşeceği için kendisine çok teşekkür ederim. Ayrıca yapılacak bu tür bağışlar ile Manisa Kurtuluş Müzemiz zenginleşip değeri artacaktır. Tüm vatandaşlarımızdan müzemizi zenginleştirmek için milli mücadele dönemimizdeki belgeleri müzemize bağışlamaya davet ediyoruz” dedi.

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