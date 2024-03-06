Manisa Kula'da yağmur suyu ızgalarında temizlik

Manisa merkez ve ilçelerde muhtemel su taşkınlarına karşı önlem almak amacıyla temizlik çalışmalarını aralıksız sürdüren MASKİ Genel Müdürlüğü, Kula ilçesine bağlı Camicedit, 4 Eylül ve Bey mahallelerinde bulunan yağmur suyu ızgaralarında temizlik çalışması gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, bünyesinde oluşturduğu yağmur suyu ızgara temizlik ekibiyle yağışlı havalara karşı teyakkuz halinde çalışıyor.

Manisa merkez ve ilçelerinde temizlik çalışmalarını aralıksız sürdüren Kanalizasyon Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, Kula ilçesine bağlı Camicedit, 4 Eylül ve Bey mahallelerinde bulunan yağmur suyu ızgaralarında temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Ekipler yağmursuyu ızgaralarının iç kısımlarındaki katı atıklar ve çöpleri temizleyerek oluşabilecek taşkınlara karşı önlem aldı. Mahalle sakinleri çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü’ne teşekkür etti.