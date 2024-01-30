Manisa Kula'da jeoparkın koruması ‘Ateş’te

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen ‘Can Yoldaşım’ projesi kapsamında alan koruma eğitimlerini başarıyla tamamlayan bir dostumuz, Kula Jeoparkı’na sahiplendirildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, sokaklardaki köpek popülasyonunu azaltmak ve gerekli branş eğitimlerinin başarılı bir şekilde verilmesinin akabinde sahiplendirilmesini teşvik etmek amacıyla ‘Can Yoldaşım’ projesini başlatmıştı.

Proje kapsamında Büyükşehir bünyesinde faaliyet gösteren Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde, uzman eğitmenler tarafından gerekli eğitimler verilen köpekler sahiplendirilerek yeni yuvalarına yerleştiriliyor. Eğitim Merkezi’ndeki Gökçeören Mahallesi Muhtarı Mustafa Erdem tarafından ‘Ateş’ ismi verilen köpek, alan koruma eğitimlerini başarılı bir şekilde tamamlamasının sonrasında yeni yuvasına kavuştu.

Sağlık İşleri Daire Başkanı Erhan İnce, ‘Ateş’in jeoparkta güvenlik güçlerinin en önemli destekçisi olacağının altını çizerek, “Sokaklardaki köpek popülasyonunu azaltmak ve gerekli branş eğitimlerini vererek sahiplendirilmelerini teşvik etmek için ‘Can Yoldaşım’ projesini hayata geçirmiştik. Proje kapsamında eğitimlerini tamamlayan birçok köpeğimizi başta güvenlik güçlerimiz olmak üzere birçok kurum ve vatandaşa teslim ederek sahiplendirdik. Bugün de ekiplerimiz, Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde alan koruma eğitimlerini başarılı bir şekilde tamamlayan Ateş’i yeni yuvasına ulaştırdı. Gökçeören Mahalle Muhtarımızın adını verdiği ‘Ateş’, bundan sonra jeoparkta güvenlik görevlilerimizin yardımcısı olacak” dedi.