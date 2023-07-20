Manisa Kula'da içme suyu hattında test aşamasında

MASKİ Genel Müdürlüğü, Kula ilçesinin su kaynaklarını artırmak ve daha kaliteli su temini sağlamak adına 120 milyon TL yatırım bedeliyle başladığı dev projede test aşamasına geçti.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Kula merkezin içme suyu kapasitesini artırarak hanelere yeterli su temin etmek için yoğun mesaisine devam ediyor.

Bu kapsamda 120 milyon TL yatırım bedeliyle başlanan 5 bin metreküplük içme suyu deposu ve 18 kilometrelik çelik içme suyu terfi hattının ilk etabında 9 kilometrelikkısmında boru tecrübesi testi için hatta su vermeye başladı. Yürütülen test çalışmalarını Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Kadir Bahadır Zeybek, Kula İlçe Şefi Tuğba Ural ve teknik ekip yerinde takip etti.

Kula ilçesine içme suyu temini sağlamak adına çalışmaların başarılı bir şekilde ilerlediğini ifade eden MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, “Kula için büyük öneme sahip projemiz kapsamında 18 kilometrelik içme suyu terfi hattının ilk etabında 9 kilometrelik bir kısmında test aşamasına geçtik. Ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla 5 bin metreküplük biriktirme depomuza bağlanan 18 kilometrelik içme suyu terfi hattının ilk etabında 9 kilometrelikkısmında boru tecrübesi testi için hatta su vermeye başlandı. Hayırlısıyla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda da Temmuz ayı sonunda ilçe merkezine su vermeyi hedefliyoruz” dedi.