Manisa Kula'da bir sondaj daha

MASKİ Genel Müdürlüğü, Kula ilçesine bağlı Güvercinlik mahallesine daha verimli ve kesintisiz içme suyu ulaştırmak adına başladığı sondaj çalışmalarını tamamladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini konusundaki çalışmalara devam ediyor.

Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, Kula ilçesine bağlı Güvercinlik mahallesine daha verimli, daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ulaştırmak adına başladığı sondaj çalışmalarını tamamladı.

Saniyede 4 litre verime sahip suya ulaşılan sondaj, yapılacak testlerin olumlu sonuçlanmasının ardından hat bağlantıları yapılarak mahallenin kullanımına sunulacak. Mahalle muhtarı İsmail Delibay, çalışmadan memnuniyet duyduğunu belirterek MASKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.