Manisa Köprübaşı Uğur Aslan ile şenlendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kurtuluş Konserleri kapsamında ünlü oyuncu ve müzisyen Uğur Aslan Köprübaşı ilçesinde sahne aldı. Uğur Aslan, Köprübaşı ilçesindeki vatandaşları şarkıları ve oyunlarıyla eğlendirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesinin kurtuluşun 100’üncü yılına özel olarak hazırladığı Kurtuluş Konserleri kapsamında, ünlü oyuncu ve müzisyen Uğur Aslan, Köprübaşı ilçesinde sahne aldı. Demirci ilçesi ile başlayan Kurtuluş Konserleri, Uğur Aslan’ın sahne almasıyla Köprübaşı ilçesinde sona erdi.

Konsere, Köprübaşı Kaymakamı Görkem Nalçacı, Köprübaşı Belediye Başkan Yardımcısı Recep Yıldırım, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Köprübaşı Hatipoğlu Stadyumu’nda, düzenlenen konserde sahneye çıkan Köprübaşı Kaymakamı Görkem Nalçacı, Köprübaşı Belediye Başkan Yardımcısı Recep Yıldırım, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e konserlerin düzenlenmesi ve ünlü sanatçı Uğur Aslan’ın sahne olmasından dolayı teşekkürlerini ileterek, sanatçı Uğur Aslan’a çeşitli hediyeler takdim ettiler.

Yaklaşık iki saat sahnede kalan Uğur Aslan, konser boyunca söylediği eğlenceli şarkılar ve türkülerle Köprübaşılı vatandaşlara unutulmaz bir akşam yaşattı.