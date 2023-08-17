Manisa Köprübaşı'nda tarımsal üretime katkı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde satın alınan ve Köprübaşı Ziraat Odası işbirliğiyle Köprübaşılı üreticilerin kullanımına sunulan mobil buğday-arpa selektör makinesi ve katı gübre dağıtma makinesi, Köprübaşı’na hizmet vermeye başladı.MANİSA (İGFA) - Üretken belediyecilik anlayışı çerçevesinde, tarıma ve kırsal kalkınmaya desteklerini aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Başkan Cengiz Ergün önderliğinde üreticilerin yanında olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda ‘Ortak Tarım Makineleri Parkı Projesi’ kapsamında alımı gerçekleştirilen mobil buğday-arpa selektör makinesi ve katı gübre dağıtma makinesi Köprübaşı’nda hizmete başladı.

İmzalanan protokolle Köprübaşı Ziraat Odası Başkanlığı’na tahsis edilen makineler üreticilerin hem kaliteli hem de daha verimli ürün alabilmesine imkan sağlayacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün çiftçilere verdiği desteklerin vatandaşları memnun ettiğini belirten Köprübaşı Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Enver Çetin, “Selektör makinemiz daha önceden ilçemizde yoktu. Vatandaşlarımız ya Salihli’ye ya da Kula’ya giderek buğday elemelerini yapmaktaydı. Vatandaşlardan gelen talepler üzerine ve Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatlarıyla bu ekipman desteği sağlandı. Vatandaşlarımız kendi buğdaylarını rahatça eleyebiliyorlar. Desteklerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e ilçemiz adına çok teşekkür ederiz. Katı atık gübre dağıtma makinesi, kasa, sepet gibi birçok konuda destek sağlandı. Çiftçinin gerçekten dostu olan Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz” diye konuştu. Üreticiler, mahalle muhtarları ve Köprübaşı Ziraat Odası Yönetim Kurulu da desteklemeler nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti.