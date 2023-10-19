Manisa Köprübaşı'nda 1 kilometrelik dere temizliği
MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Köprübaşı ilçesine bağlı Avşar mahallesinde bulunan derede başlatılan 1 kilometrelik temizlik çalışması tamamlandı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, çevreyi tehdit eden olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve daha sağlıklı bir çevre inşa etmek amacıyla il genelinde dere temizlik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Köprübaşı ilçesine bağlı Avşar mahallesinde bulunan derede başlatılan 1 kilometrelik temizlik çalışması ekiplerin özverili çalışmalarıyla kısa sürede tamamlandı.
Çalışma kapsamında dere tabanı ve kenarları temizlenerek, derede biriken zararlı maddeler toplandı böylece su akışı sağlıklı hale getirildi. Mahalle sakinleri de çalışmadan memnun olduklarını belirterek MASKİ Genel Müdürlüğü’ne teşekkür etti.
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