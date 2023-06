Manisa Kocakağan’a yeni HİS göleti

Kırsal mahallelerdeki üreticilere destek olmak amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalara aralıksız devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar ilçesine bağlı Kocakağan Mahallesi'ne yeni hayvan içme suyu göleti kazandırdı.MANİSA (İGFA) - Kırsal kalkınmanın sağlanması ve üreticilere verilen desteğin sürdürülmesi amacıyla çalışmalarına aralıksız devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile hayvan içme suyu göletlerine yenilerini eklemeye devam ediyor.

Üreticilere sağladığı destekleri her alanda sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, son olarak Akhisar’a bağlı Kocakağan Mahallesi’nde yeni HİS göleti yapım çalışmalarını tamamladı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde üreticilere her alanda destek olmak için çalışmalara devam edeceklerini dile getiren Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, “Üreticilerimizin her zaman destek olmaya devam ediyoruz. Özellikle yaz aylarında ihtiyaç duyulan, hayvancılığın yaygın olduğu noktalardaki hayvan içme suyu göletleri çalışmalarımızı da kararlılıkla sürdürüyoruz. Akhisar ilçemize bağlı Kocağan Mahallesi’nde yeni HİS göleti yapım çalışmalarını tamamlayarak üreticilerimizin hizmetine sunduk. Hayırlı uğurlu olsun. Merada otlayan besi hayvanlarının ve yaban hayvanlarının özellikle yaz aylarında daha fazla ihtiyaç duyduğu temiz su kaynağını bu göletler vasıtasıyla sağlamış oluyoruz. Üreticimize desteklerimiz her zaman olduğu gibi artarak devam edecek’’ ifadelerini kullandı.