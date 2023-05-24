Manisa Kırkağaçlı şehitlerini unutmadı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaçlı şehitlerimiz Emrah Şahin, Rıdvan Kopan, Tahir Aymaz, Muhsin Keskin ve Emin Karapınar için şehadetlerinin yıldönümü dolayısıyla mevlit okutarak, pilav hayrı yaptı. Şehit aileleri ve yakınları, düzenlenen anma programı nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.MANİSA (İGFA) - Manisalı şehitlerimizi anmak için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde başlatılan şehit mevlidi ve pilav hayrı, Kırkağaç ilçesine kayıtlı şehitlerimiz ile devam etti.

Kırkağaç ilçesinde şehadete eren Emrah Şahin, Rıdvan Kopan, Tahir Aymaz, Muhsin Keskin ve Emin Karapınar için anma programı düzenlendi.

Karaosmanoğlu Camii önünde mevlit okutulan ve pilav hayrı yapılan programa Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Orçun Abalı’nın yanı sıra Kaymakam Murat Büyükköse, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Servet Çelenk, İlçe Emniyet Müdür Vekili Hüseyin Görüşlü, MHP İlçe Başkanı Ali Doğan, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Hakkı Seven, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Emin Güngör, şehit aileleri ve yakınları katıldı.

Şehitlerimiz adına Kuran-ı Kerim okunması ve pilav hayrı yapılmasının ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve içerisinde Yasin-i Şerif ile Türk Bayrağı bulunan hediyeler, protokol üyeleri tarafından şehit ailelerine takdim edildi. Şehit aileleri ve yakınları, evlatlarını unutmayan ve anma programı gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.