Manisa Kırkağaç'ta Kutsi coşkusu

Manisa Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği ‘Kurtuluş Günleri Konseri’ etkinlikleri kapsamında ünlü sanatçı Kutsi, Kırkağaç ilçesindeki vatandaşlara güzel bir konser yaşattı. Birbirinden güzel şarkıları seslendiren Kutsi, Kırkağaçlıları coşturdu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Manisa ve ilçelerinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıldönümüne özel olarak hazırlanan ‘Kurtuluş Günleri Konseri’ etkinlikleri kapsamında ünlü sanatçı Kutsi, Kırkağaç ilçesinde konser verdi.

Kırkağaç Çam Mesire Alanı’nda düzenlenen konseri Kırkağaç Kaymakamı Zafer Oktay, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aksoy, daire başkanları, meclis üyeleri, siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş izledi. Eski ve yeni birçok şarkıyı Kırkağaçlı vatandaşlarla birlikte seslendiren Kutsi, ilçe sakinlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Konser sonunda Kırkağaç Kaymakamı Zafer Oktay, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz ve Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aksoy sahneye çıkarak, sanatçıyı performansından dolayı kutlayıp, çiçek ve hediyeler takdim etti.