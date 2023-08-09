Manisa Kırkağaç'ta dere temizliği

MASKİ Genel Müdürlüğü, Kırkağaç ilçesine bağlı Memiş mahallesinde dere temizlik çalışması gerçekleştirdi. Çalışma neticesinde su akışı sağlıklı hale getirilerek, oluşabilecek taşkınlara karşı önlem alındı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, sağlıklı bir çevre ve kent estetiğini korumak amacıyla dere temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Kırkağaç ilçesine bağlı Memiş mahallesinde dere temizlik çalışması gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında dere tabanı ve kenarları temizlendi, derede biriken zararlı maddeler toplandı ve suyun akışı sağlıklı hale getirildi. Yapılan temizlik çalışmalarıyla birlikte derenin düzenli akışı sağlanarak, yerleşim alanlarında insan sağlığı için tehdit oluşturmayacak hale getirildi. Mahalle muhtarı Ali Poligu, çalışmadan memnun kaldığını belirterek MASKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.