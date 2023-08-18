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Manisa Kırkağaç'ta dere temizliği
YAŞAM 18.08.2023, 15:02
MASKİ Genel Müdürlüğü, Kırkağaç ilçesine bağlı Karakurt Mahallesinde dere temizlik çalışması gerçekleştirdi. Mahalle Muhtarı İdris Kat, “Cengiz Başkanımız vatandaşın hayatını kolaylaştıracak hizmetlere hayat veriyor” dedi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, dere temizlik çalışmalarını il genelinde hızlı bir şekilde sürdürüyor.
Bu kapsamda, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından, Kırkağaç ilçesine bağlı Karakurt Mahallesinde dere temizlik çalışması gerçekleştirildi.
Yapılan çalışma ile taşkın sıkıntılarına karşı önlem alındı. Derede biriken rüsubat da uzaklaştırılarak, suyun akışının sağlıklı olması sağlandı.
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