Manisa Kırkağaç'ta 6 litre verimli sondaj

Manisa Kırkağaç'a bağlı Işıklar Mahallesi'nde daha verimli içme suyu ulaştırmak adına gerçekleştirdiği sondaj çalışmalarını tamamladı. Saniyede 6 litre verime sahip suya ulaşıldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini konusundaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, Kırkağaç ilçesine bağlı Işıklar mahallesine yeni bir içme suyu kaynağı kazandırmak için sondaj çalışması yaptı.

Açılan kuyudan 6 litre verime sahip suya ulaşıldı. Sondaj, yapılacak analizlerin olumlu sonuçlanmasının ardından hat bağlantıları yapılarak mahallenin kullanımına sunulacak. Mahalle muhtarı Necmi Işık çalışmadan memnun kaldığını belirterek MASKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.