Manisa Kırkağaç arıtma tesisinde rutin kontrol

MASKİ Genel Müdürlüğü, Kırkağaç Merkezine içme suyu ulaştıran arıtma tesisinde meydana gelebilecek arıza ve herhangi bir sorun oluşmaması amacıyla rutin kontrol çalışması yaparak kimyasal ölçümlerini gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa’nın 17 ilçesinin su sıkıntısı yaşamaması için sürdürdüğü çalışmalarına ara vermiyor.

Olası kesintilere mahal vermemek için yoğun mesai yapan MASKİ, il genelindeki içme suyu çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. MASKİ ekipleri, rutin kontroller gerçekleştirdiği arıtma tesislerinde yaşanabilecek arıza meydana gelmemesi amacıyla gerekli tüm çalışmaları yapıyor. Bu kapsamda, Kırkağaç ilçe merkezine içme suyu ulaştıran arıtma tesisinde herhangi bir sorun ve arıza kaynaklı su kesintisi meydana gelmemesi amacıyla genel bakım ve kontrolü gerçekleştirildi. Tesisin demir ve kimyasal ölçümleri de yapıldı.