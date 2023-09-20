Manisa Kırkağaç'a koruyucu ekipmanlar dağıtıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından tarım işçilerine yönelik olarak başlatılan koruyucu ekipman dağıtımı Kırkağaç ilçesiyle devam etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan proje kapsamında tarım işçilerinin üretim esnasında ihtiyaç duydukları koruyucu malzemeler, işbaşında tarım işçilerine teslim ediliyor.

Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde Şehzadeler ilçesinde başlayan proje, Gördes, Saruhanlı, Salihli, Sarıgöl, Alaşehir, Köprübaşı’nın ardından Kırkağaç ilçesiyle devam etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Onur Pabuççuoğlu, Kırsal Kalkınma Şube Müdürü Mustafa Eralp, Kırkağaç Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Fahri Dinçer ve teknik ekipler ile birlikte Kırkağaç ilçesinde kavun ve turşuluk biber hasadında çalışan tarım işçileri ile bir araya geldi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileten Öztozlu, işçilere üzüm sepeti ile birlikte bez çanta, şapka, bere, yağmurluk, 2 çift eldiven, ilaçlama maskesi ve ilaçlama gözlüğü bulunan koruyucu ekipmanların dağıtımını gerçekleştirdi. Tarlaya gelerek kendilerini sevindiren Manisa Büyükşehir Belediyesi heyetine teşekkür eden tarım emekçileri, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür ve selamlarını iletti.