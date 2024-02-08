Son Dakika

Manisa Karaağaç Mahallesi'nde üst yapı çalışması

YAŞAM 08.02.2024, 13:38
Manisa Karaağaç Mahallesi'nde üst yapı çalışması

MASKİ Genel Müdürlüğü ‘154 Mahalle Projesi’ kapsamında Salihli ilçesine bağlı Karaağaç mahallesinde 34 milyon TL bedelle hayata geçireceği alt ve üst yapı çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Alt yapı çalışmalarında sona gelinen mahallede 40 bin metrekarelik üst yapı çalışmaları da başladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, ‘154 Mahalle Projesi’ kapsamında il genelinde altyapı ve üstyapı yatırımlarına devam ediyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen proje kapsamında 34 Milyon TL yatırım bedeliyle Salihli ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi’nde içme suyu ve kanalizasyon hattı imalatlarında sona gelinirken üst yapı çalışmaları da başladı. Mahallede toplamda, 7 kilometrelik içme suyu hattı, 8 kilometrelik kanalizasyon hattı, 3 adet 750 kişilik foseptik imalatı ile 40 bin metrekarelik kilit parke taşı döşeme çalışması yapılacak.

“KARAAĞAÇ MODERN BİR MAHALLEYE DÖNÜŞÜYOR”

Yatırım ve inşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, “Karaağaç mahallemizde yürütülen alt yapı çalışmalarında hayırlısıyla sona doğru ilerliyoruz. Alt yapısı tamamlanan sokaklarımızın üstyapı çalışmalarına da başladık. Ekiplerimiz hızlı bir şekilde ilerleyerek mahallemizdeki dönüşümü tamamlamak için çalışıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün liderliğinde Karaağaç mahallemizi daha yaşanabilir bir yer haline getireceğiz” dedi.

“YAPILAN HİZMETLER KÜÇÜMSENEMEZ”

Karaağaç Mahalle Muhtarı Davut Parlak, “Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’e çok teşekkür ederim. Sayesinde mahallemiz yeni bir görünüme kavuşuyor. Mahallemizde yürütülen çalışmalar kapsamına İçme suyu borularımız yenilendi. Kanalizasyonumuz yenilendi. Kilit parke taşları döşeniyor. Yapılan hizmetler küçümsenemez şahsım ve mahallelim adına emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 24 63
2. Galatasaray 24 63
3. Beşiktaş 24 39
4. Trabzonspor 24 37
5. Rizespor 24 36
6. Kasımpasa 24 35
7. Antalyaspor 24 34
8. Başakşehir 24 33
9. A.Demirspor 24 31
10. Sivasspor 24 30
11. Ankaragücü 24 29
12. Hatayspor 24 28
13. Kayserispor 24 28
14. Alanyaspor 24 27
15. Samsunspor 24 26
16. Pendikspor 24 26
17. Karagümrük 24 24
18. Gaziantep FK 24 24
19. Konyaspor 24 22
20. İstanbulspor 24 11
Takımlar O P
1. Eyüpspor 21 49
2. Göztepe 21 42
3. Kocaelispor 21 42
4. Bodrumspor 21 38
5. Sakaryaspor 21 36
6. Ahlatçı Çorum FK 21 35
7. Bandırmaspor 21 33
8. Gençlerbirliği 21 32
9. Boluspor 21 32
10. Erzurumspor 21 26
11. Ümraniye 21 24
12. Manisa FK 21 23
13. Keçiörengücü 21 23
14. Tuzlaspor 21 22
15. Adanaspor 21 20
16. Şanlıurfaspor 21 19
17. Altay 21 11
18. Giresunspor 21 7
Takımlar O P
1. Liverpool 23 51
2. M.City 22 49
3. Arsenal 23 49
4. Aston Villa 23 46
5. Tottenham 23 44
6. M. United 23 38
7. West Ham United 23 36
8. Brighton 23 35
9. Newcastle 23 33
10. Wolves 23 32
11. Chelsea 23 31
12. Bournemouth 22 27
13. Fulham 23 26
14. Crystal Palace 23 24
15. Brentford 22 22
16. Nottingham Forest 23 21
17. Luton Town 22 20
18. Everton 23 19
19. Burnley 23 13
20. Sheffield United 23 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 23 58
2. Girona 23 56
3. Barcelona 23 50
4. Atletico Madrid 23 48
5. Athletic Bilbao 23 45
6. Real Sociedad 23 37
7. Valencia 23 35
8. Real Betis 23 35
9. Las Palmas 23 32
10. Getafe 23 30
11. Deportivo Alaves 23 26
12. Osasuna 23 26
13. Rayo Vallecano 23 24
14. Villarreal 23 24
15. Sevilla 23 20
16. Celta Vigo 23 20
17. Mallorca 23 20
18. Cadiz 23 17
19. Granada 23 12
20. Almeria 23 6