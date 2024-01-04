Manisa İtfaiyesi'ne 4 araç

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesine dar sokaklarda daha kolay şekilde manevra yapabilecek 3 adet yangına ilk müdahale aracı ile 1 adet pikap katıldı.MANİSA (İGFA) - 56 itfaiye noktası ve 637 personelle Manisalılar için 7/24 görev başında olan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın araç filosuna 4 yeni araç daha katıldı.

Dar sokaklarda daha kolay şekilde manevra yapabilecek olan 3 adet yangına ilk müdahale aracı ile 1 adet öncü araç, Manisalıların hizmetine girdi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu ve Daire Başkanları ile birlikte araçlar ve araçlarda bulunan ekipmanları inceledi. Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ve İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal’dan araçlar hakkında bilgi alan Başkan Cengiz Ergün, araçların hayırlı olmasını dileyerek, kazasız belasız görevler temenni etti.

3 aracın yangına ilk müdahale aracı olduğunu, 1 aracın ise öncü araç olduğunu dile getiren İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, öncü aracın il dışı görevlerde ve olaylarda daha hızlı intikalin sağlanması, ilk müdahale araçlarının ise özellikle dar sokaklar için tasarlandığını söyledi. Daire Başkanı İnal, “Yangına ilk müdahale araçlarımız özellikle dar sokaklar için alınmıştır. Boyutları özellikle kısaltılarak, dar sokaklarda kısa manevra yapabilecek şekilde hazırlanmıştır. Bu araçlar yangına ilk müdahalemizi kolaylaştıracak araçlarımız. Bu konularda Cengiz Başkanımız bize her zaman yardımcı oldu. Kısa zamanda araçlarımız hazır hale geldi ve hizmete girdi. İnşallah kazasız belasız günlerde kullanırız” ifadelerini kullandı.