Manisa ilaçlamayı gece-gündüz sürdürüyor
Manisa Büyükşehir Belediyesi, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte üreme ortamları genişleyen sivrisinek başta olmak üzere karasinek ve larvasitlere karşı ilaçlama çalışmalarını arttırarak hızlandırdı.MANİSA (İGFA) - Manisalıların yaz mevsimini rahat bir şekilde geçirebilmesi için Mart ayı başından itibaren yoğun bir şekilde haşereyle mücadele çalışması yürüten Manisa Büyükşehir Belediyesi, yeşil alan, sokak ve açık alan ilaçlamalarını gece ve gündüz aralıksız sürdürüyor.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce de Saruhanlı ilçesinde yapılan çalışmaları yerinde takip etti.
İl genelinde haşereyle mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirten İnce, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda 17 ilçemizde sürdürdüğümüz çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Gündüz yürütülen uygulamalarına ek olarak, akşam saatlerinde sivrisinek uçkun mücadelesini de sürdürüyoruz. Mevsim dışı yağışların popülasyon artışına sebep olması nedeniyle olağan üstü bir gayret sarf ediyoruz. Vatandaşlarımızın rahat bir yaz mevsimi geçirmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz” dedi.
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