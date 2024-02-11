Manisa Hürriyetçi Eğitim-Sen'de Çetin dönem

Manisa'da Hürriyetçi Eğitim Sendikası İl Başkanı Haldun Bilgi'nin istifasının ardından gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda başkan Taner Çetin oldu.MANİSA (İGFA) - Manisa Öğretmenevi'nde gerçekleşen Hürriyetçi Eğitim Sendikası Manisa Şubesi Olağanüstü Kongresi'nde başkanlık seçimine tek liste ile gidildi. Kongreye Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Sekreteri Ali İhsan Hasanpaşaoğlu, Hürriyetçi Eğitim Sen İzmir İl Başkanı Adnan Sarısayın, Hürriyetçi Büro-Sen Manisa Şube Başkanı Bekir Dağıstan, Hürriyet Sağlık-Sen Manisa Şube Başkanı Ergün Demir ve Hürriyetçi Eğitim Sen üyeleri katıldı.

Gerçekleştirilen seçimin ardından sendikanın yeni başkanı Taner Çetin oldu. Başkan Çetin, Olağanüstü kongrede yaptığı konuşmada "Benim bir hayalim var. Benim en çok sevdiğim yer öğretmenler odası. Koyu sohbetin olduğu yer öğretmenler odası. Ben öğretmenler odasına girip sendikamdan bahsettiğimde yaşı ilerlemiş hocalarım beni dinledikten sonra şöyle söylüyor. 'Hocam olmaz diyor. Bütün sendikalar bir siyasi partinin arkasında. Bunu nasıl başaracaksınız? ' diyorlar. Benim yaşım 60'lara geldiğinde içeriye bir sendikacı girdiğinde ona şunu anlatmak istiyorum. Bundan 20 yıl önce milyonluk sendikalar siyasi partilerin arkasındaydı. Biz bir direniş başlattık. Bu direnişin neticesinde bizi durdurmak için terörist dediler. Sonra o partinin bu partinin destekçisi dediler. Olmadı aidatlarımızı kestiler. O da olmadı diğer sendikaların aidatlarını yükselttiler. Belki o sendikalara geçeriz diye. o da olmayınca 3 ayda verilen aidatı ayda bire çevirdiler ve arttırdılar yine olmadı. Çünkü bu fikrin önünde duramayacaklar. Benim yaşım 60'ları bulduğunda öğretmenler odasına gelen sendikacının bana bu mücadele için teşekkür edeceğine inanıyorum. Biz bu çarkı kıracağımıza inanıyorum. 4 bin den 20 binlere vardık. 200 bine kadar gidecek. bu işi biz bitireceğiz. inananlar ve cesaret edenler olarak hürriyetçiler bitirecek bu işi."dedi.

Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Sekreteri Ali İhsan Hasanpaşaoğlu ise "Hürriyetçi eğitim sen kimsenin cesaret edemediği bir ortamda bağımsız sendika olarak kurulmuştur. Çok güçlükler ve fiili saldırılara uğrayarak yolumuza devam ettik. Biz bunları göze alarak yola çıktık. Bizlere atılmadık iftira bırakılmadı. Bu iftiralar devam ediyor devam de edecek. Çünkü biz birilerinin tezgahını bozduk. Bozmaya da devam edeceğiz. Sendikaların bir kısmı sırtlarını siyasete yaslamışlar. Siyasetle al gülüm ver gülüm yaparak sendikacılık yapma gayreti içerisine girmişler. Manisa bizim göz bebeğimiz olan illerden bir tanesi. Bugün seçilecek ve göreve yeni gelecek arkadaşlara bir sorumluluk düşüyor. Sendikayı alıkları noktadan daha ileriye taşımak zorundalar. Herkese ulaşmak zorundalar. Herkes ile kucaklaşmak zorundalar. Manisa'da görev alacak arkadaşlarımız bunun bilincinde. Yeni secilen il yönetim kurulunu tebrik ediyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Hürriyetçi Eğitim Sen Manisa Şubesi'nin yeni yönetimi şu isimlerden oluştu: "Taner Çetin, İhsan Gür, Erkan Çalışır, Mehmet Tosuncuk, Canan Doğangün, Emine Polat ve Mustafa Oral."

